Gündem TBMM Başkanı Şentoptan telefonunu çekiçle kıran CHPli Burak Erbaya tepki Kürsüler şov yeri değil
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan telefonunu çekiçle kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki: Kürsüler şov yeri değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Burak Erbay’ın sosyal medya yasasına tepki olarak Meclis'te telefonunu çekiçle kırmasına tepki gösteren Şentop, "Bu tür eylemler hoş değil. Meclis şov yeri değil. Herkes kendi görüşlerini ifade edebilir bu tür arayışlar içerisine girmek yanlış" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan telefonunu çekiçle kıran CHPli Burak Erbaya tepki: Kürsüler şov yeri değil
​TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın sosyal medya yasasını protesto etmek için TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırmasını eleştiren Şentop, "Üstü aranması gibi bir şey söz konusu değil. Gerekli sorumluluk içinde hareket etmeleri gerekiyor. Bunun da tazmini talep edilir. Bu tür eylemler hoş değil. Meclis şov yeri değil. Herkes kendi görüşlerini ifade edebilir bu tür arayışlar içerisine girmek yanlış" dedi.

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Başörtüsüne anayasal düzenlemesiyle ilgili de konuşan Şentop şunları söyledi: "Hukuki düzenleme yapılmadan sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre şahsen herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Ancak bazı tartışmalar ortaya çıkınca bunun kanunla yapılması doğru değil. Bu bakımdan daha güvenceli olan anayasal güvence altına alınması daha doğru" ifadelerini kullandı.

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