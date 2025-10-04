Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İsrail saldırıları durdurmalı, Gazze’den bir an önce çekilmelidir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İsrail saldırıları durdurmalı, Gazze’den bir an önce çekilmelidir

Haber Merkezi
20:114/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay açıklama yaptı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay açıklama yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın verdiği yanıt sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay yaptığı açıklamada "İsrail, Gazze’den bir an önce çekilmeli ve kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atmalıdır” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ/ANKARA

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda İsrail’in saldırıları durdurmasının “önemli bir ilk adım” olduğunu altını çizerek bu aşama sonrasında İsrail’den beklenen hususları şu şekilde sıraladı:
“Ateşkese uyması, işgal ettiği Filistin topraklarında aç-susuz ve ilaçsız bıraktığı Filistinlilere insani yardımların girişine engel olmaması, Gazze’deki katliamlar ve soykırımı acilen sonlandırmasıdır. Fuat Oktay mesajında son olarak “İsrail’in Gazze’den bir an önce çekilmesini” ve “kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atmasını” istedi.

Fuat Oktay’ın sosyal medya mesajı şöyle:

“Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine ilişkin plana verdiği cevap sonrasında, İsrail’in saldırıları durdurması önemli bir ilk adımdır. Şimdi İsrail’den beklenen ateşkese uyması, işgal ettiği Filistin topraklarında aç-susuz ve ilaçsız bıraktığı Filistinlilere insani yardımların girişine engel olmaması, Gazze’deki katliamlar ve soykırımı acilen sonlandırmasıdır. İsrail, Gazze’den bir an önce çekilmeli ve kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atmalıdır.”




#Fuat Oktay
#Hamas
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı