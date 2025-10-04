TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İsrail saldırıları durdurmalı, Gazze’den bir an önce çekilmelidir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay açıklama yaptı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın verdiği yanıt sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay yaptığı açıklamada "İsrail, Gazze’den bir an önce çekilmeli ve kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atmalıdır” ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ/ANKARA
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda İsrail’in saldırıları durdurmasının “önemli bir ilk adım” olduğunu altını çizerek bu aşama sonrasında İsrail’den beklenen hususları şu şekilde sıraladı:
“Ateşkese uyması, işgal ettiği Filistin topraklarında aç-susuz ve ilaçsız bıraktığı Filistinlilere insani yardımların girişine engel olmaması, Gazze’deki katliamlar ve soykırımı acilen sonlandırmasıdır. Fuat Oktay mesajında son olarak “İsrail’in Gazze’den bir an önce çekilmesini” ve “kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atmasını” istedi.
Fuat Oktay’ın sosyal medya mesajı şöyle:
“Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine ilişkin plana verdiği cevap sonrasında, İsrail’in saldırıları durdurması önemli bir ilk adımdır. Şimdi İsrail’den beklenen ateşkese uyması, işgal ettiği Filistin topraklarında aç-susuz ve ilaçsız bıraktığı Filistinlilere insani yardımların girişine engel olmaması, Gazze’deki katliamlar ve soykırımı acilen sonlandırmasıdır. İsrail, Gazze’den bir an önce çekilmeli ve kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atmalıdır.”
#Fuat Oktay
#Hamas
#Donald Trump