Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasız

Belediye, İŞKUR üzerinden yaptığı alımda kişilere özel kadrolar için ilan şartlarını esnetti. Sayıştay raporunda yer alan tespitlere göre, İş Güvenliği Uzmanı dışındaki birçok meslek kodunda “MEB onaylı sertifika” şartına rağmen “kişisel gelişim” sertifikaları kabul edildi. Dikkat çeken tespitlerden biri de “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” ilanı oldu. Mevzuat gereği, bu pozisyon için üniversite mezuniyeti ve KPSS şartı aranması gerekirken, lise mezunu işe alındı. Adayın ilanda belirtilen deneyim şartını bile taşımadığı ve aranan sertifikalardan hiç birine sahip olmadığı ortaya çıktı. Skandal olay, belediye iç denetimine de yansıdı. 21 Ağustos 2024 tarihli başkanlık oluru ve 26 Ağustos 2024 tarihli görevlendirme emriyle “Belediye Müfettişliği” inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 24 Ekim 2024 tarihli bir rapor düzenlendi. Belediye Başkanlığı da 5 Kasım 2024 tarihli yazıyla konuyu değerlendirilmek üzere Antalya Valiliği’ne gönderdi.