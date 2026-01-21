Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ’da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı

Tekirdağ’da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı

17:3521/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tekirdağ'da jandarmanın operasyonunda 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Süleymapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 29 bin 232 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi, F.Ç. gözaltına alındı.

F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#tekirdağ
#uyuşturucu
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurası listesi: 500 bin sosyal konut çekilişine girecekler ve reddedilenler açıklandı mı, kuraya katılacaklar nereden öğrenilir?