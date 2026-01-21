Tekirdağ’da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Süleymapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 29 bin 232 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi, F.Ç. gözaltına alındı.