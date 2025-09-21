TEKNOFEST’te son gün: Ödüller sahibini buluyor

Hafta sonunun ilk gününde, TEKNOFEST İstanbul büyük ilgi gördü. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle alana gelen katılımcılar, festivalin renkli ve canlı atmosferine tanıklık etti. Festivalin, bugün en yoğun günlerinden birini yaşaması beklenirken ziyaretçilere toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapılıyor.

HAVA GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen etkinlik, teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Etkinliğin dördüncü gününde, havacılık ve savunma sanayisinin gösterileri ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile F-16 savaş uçakları gökyüzünde nefes kesen gösteriler sundu. Festival alanını dolduran binlerce kişi, gözlerini gökyüzünden alamadı. Bunun yanı sıra ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi milli hava araçları da sergilendi ve gösterilerle katılımcıları etkiledi.

TEKNOFEST İstanbul, sadece hava gösterileriyle değil, zengin içerikli etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Festival alanında, hava, kara ve deniz araçlarının sergilenmesinin yanı sıra teknoloji yarışmaları, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum ve bilim şovları gibi pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler TEKNOFEST Zaman Tüneli’ni gezerek festival tarihine yolculuk yaparken, öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatları da sunuluyor. Konserler ve sahne performanslarıyla festival alanı, her yaştan katılımcı için eğlenceli ve öğretici bir ortam oluşturuyor. Festivalin yarışma ayağı da teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalara başvuruda bulunan 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bini aşkın yarışmacı, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kıyasıya mücadele ediyor.

FESTİVAL İÇİN BUGÜN SON GÜN

Festivalin son günü olan bugün ise, TEKNOFEST’in en kalabalık günlerinden birinin yaşanması bekleniyor. Hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, sergiler ve interaktif etkinliklerle dolu program, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı sürdürecek. Özellikle çocuklar ve gençler, hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerde bilim ve teknolojiyi keşfetme fırsatı bulacak. Bugün, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 85 milyon lirayı aşan maddi destek, dereceye giren takımlara ise 65 milyon lirayı geçen ödüller verilecek. Bugün festivale gelmeyi düşünen ziyaretçiler, toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarılıyor.











