Teşkilata 'Ramazan' talimatları: İftarı farklı sahuru farklı yerde yapın

Önceki gün her iki MKYK ile de ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Ramazan ayını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar ve sahur arasında vatandaşla iç içe olun talimatı verdi.

Erdoğan, “Önümüz Ramazan çalınmadık kapı bırakılmasın. Sürekli sahada olun. Gerek iftar programlarında gerek sahur programlarında vatandaş ile hemhal olun. Sahayı terk etmeyin” dediği öğrenildi.

TORUN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Erdoğan, her iki MKYK üyeleriyle de tek tek tanıştı. AK Parti Kadın Kolları MKYK üyeleriyle tanışmasında ise toplantıya ‘torun’ esprisi dama vurdu.

Edinilen bilgilere göre bir kadın kolları MKYK üyesinin 6 çocuğu ve 9 torunu olduğunu duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maşallah, sen bana ulaşmışsın” diyerek espri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3, Sümeyye-Selçuk Bayraktar’dan 2 torunu bulunuyor.

28 ŞUBAT ANILARI DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

MKYK üyeleri yaklaşan 28 Şubat’ı hatırlatarak, o dönem yaşadıkları zulümlerden bahsetti. 28 Şubat döneminde kendilerinin okumalarına izin verilmediğini , şimdi ise yüksek lisans ve doktoralarını yaptıklarını, bu imkanı sağladığından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla bir pasta da kesildi.

Koridorlar sera gibi

Büyük kongre ile yeni yönetimini belirleyen AK Parti’de yeni üyelere tebrik trafiği yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından partililer ve vatandaşlar Genel Merkeze ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri yaparken, Genel Merkez binası gönderilen çiçeklerle doldu.

İlk icraatlar bekleniyor

MYK’sının 3’te birini değiştiren ve 3 yeni başkanlık birimi kuran AK Parti’de, yeni yönetimin, partiye taze bir enerji kattığı değerlendiriliyor. Yönetime oluşan ilginin teşkilatın motivasyonunu artırdığı dile getiriliyor. Yeni kadroların ilk icraatları da merakla bekleniyor.

ERDOĞAN’A ANLAMLI PASTA

AK Parti Kadın Kolları MKYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 71. Yaş günü nedeniyle özel bir pasta da hazırlandı. “Saymakla bitmeyecek nice eserin mimarı iyi ki doğdun” yazılı pastanın üzerini milli üretim Togg, milli uçak KAAN, İHA-SİHA gemisi Anadolu, YHT trenleri, İstanbul Havalimanı kulesi, ATAK helikopteri, yeni AKM binası, Abdülhamit Han Sondaj Gemisinin minyatürlerine yer verildi.