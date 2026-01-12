Teşkilatla birebir temas

AK Parti, teşkilat çalışmalarında yeni bir döneme giriyor. AK Parti Teşkilat Başkanlığı parti üyesiyle birebir temasın artırılacağı çalışmayı başlatıyor. Bu süreçte üye kaydının yanı sıra üyelerle birebir temas kurulacak. Teşkilat Başkanlığı’nın öncülüğünde başlatılacak kampanya ile partinin 11 milyon 543 bin üye ev ya da iş yerlerinde ziyaret edilecek. Bu ziyaretlerde, üyelerle karşılıklı istişare yapılacak. Üyelerin görüş, öneri ve beklentileri dinlenecek.
RAPOR HAZIRLANACAK
Ziyaretlerde Türkiye gündemi de ele alınacak. Ekonomi programı, “Terörsüz Türkiye” hedefi, hukuk, eğitim, altyapı ve sağlık alanlarında atılması planlanan adımlar üyelere anlatılacak. Sahanın beklentisi raporlanarak yetkili kurullarda değerlendirilecek. Bu yolla, teşkilatın karar alma süreçlerinde tabanın daha etkin rol alması hedefleniyor.
TAM SAHA PRES
Çalışma kapsamında parti yönetimi tam kadro sahada olacak. Bakanlardan genel başkan yardımcılarına, il ve ilçe yöneticilerinden mahalle temsilcilerine kadar teşkilatın her kademesi sahada olacak.