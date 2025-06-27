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The Kent markajda

01:0227/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İtirafçı olan iş insanı Adem Soytekin’in beyanları sonrası İstanbul Başsavcılığı harekete geçti.
İtirafçı olan iş insanı Adem Soytekin’in beyanları sonrası İstanbul Başsavcılığı harekete geçti.

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin’in beyanları sonrası İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız’ın Viyana’daki The Kent isimli lokanta sahipleri Adem Tütüncü, Ekrem Tütüncü, Temel Tütüncü ve Şafak Tütüncü ile ortak otel işine girdikleri ortaya çıktı. Savcılık, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

HABER MERKEZİ – İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin’in beyanları sonrası harekete geçti. Başsavcılık, yurt dışında oldukları tespit edilen Adem Tütüncü, Ekrem Tütüncü, Temel Tütüncü ve Şafak Tütüncü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Şüphelilerin, Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız’ın Viyana’da bulunan Kent Restoranı sahipleriyle ortak otel işine girdiklerini anlattığı ortaya çıktı.

107 SAYFALIK İNCELEME

Soruşturma Savcısı’nın talimatı sonrası harekete geçen emniyet birimleri, Kent Restoran isimli işletme ve bu işletmeyle bağlantılı şahıslar hakkında inceleme yaptı.
Hazırlanan 107 sayfalık araştırma tutanağına göre, Tütüncü ailesine ait olduğu tespit edilen Kent Restoran zincirinin Avusturya’da The Kent markasıyla hizmet verdiği belirlendi.
Restoran yöneticileri arasında Ekrem Tütüncü, Temel Tütüncü ve Şafak Tütüncü’nün yer aldığı ortaya çıkarıldı.

SOYTEKİN TEK TEK ANLATTI

Adem Soytekin’in savcılıkta verdiği ifadeye göre İmamoğlu, aslan Trabzonlu olan Tütüncü ailesiyle oldukça samimi. Beyanlara göre İmamoğlu, Ertan Yıldız ile birlikte Tütüncü ailesiyle otel işine girerken, bu iş için paraları da Ertan Yıldız üzerinden Viyana’ya çıkarılarak resmileştirildiği belirtiliyor. Soytekin’in savcılığa verdiği bilgilere göre, Kent Restoran halihazırdaki sahibi olan Adem Tütüncü’nün babası Hüseyin Tütüncü Saim Uzun ortak olarak, Beylikdüzü’nde İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı döneminde inşaat yaptı. Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi vefat ederken, oğlu Adem Tütüncü de Türkiye’ye geldiğinde İmamoğlu’nu ziyaret ediyor. Bu şahısların Viyana’da ciddi lobisi olduğuna dikkat çeken Soytekin, “Viyana Parlamentosunda bir milletvekili olduğunu biliyorum. Soyadı Tütüncü olmayan bu milletvekili de burada benim ofisime gelmişti, bende bu vesileyle tanışmış oldum. Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız’ın paralarının bir kısmı bunlar tarafından Viyana'da resmileştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Mesut değil Şafakmış

Öte yandan Temel Tütüncü’nün “Yeni Vatan” isimli haber sitesine verdiği röportajda, vefat eden amcası Hüseyin Tütüncü’nün Ekrem İmamoğlu ile 1995’li yıllardan itibaren tanışıklığı bulunduğu bilgisi yer aldı. Araştırma kapsamında yapılan yüz tanıma sistemi incelemeleriyle birlikte şahısların kimlik bilgileri resmi olarak teyit edildi. Ekrem Tütüncü, Temel Tütüncü ve Şafak Tütüncü’nün aile kayıtları incelenmiş, Şafak Tütüncü’nün daha önce “Mesut Tütüncü” adıyla bilindiği ancak resmi kayıtlarda Şafak Tütüncü olarak yer aldığı da belirlendi.



#İBB
#Kent Restoran
#Ekrem İmamoğlu
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