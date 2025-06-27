The Kent markajda

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin’in beyanları sonrası İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız’ın Viyana’daki The Kent isimli lokanta sahipleri Adem Tütüncü, Ekrem Tütüncü, Temel Tütüncü ve Şafak Tütüncü ile ortak otel işine girdikleri ortaya çıktı. Savcılık, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.
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SOYTEKİN TEK TEK ANLATTI
Adem Soytekin’in savcılıkta verdiği ifadeye göre İmamoğlu, aslan Trabzonlu olan Tütüncü ailesiyle oldukça samimi. Beyanlara göre İmamoğlu, Ertan Yıldız ile birlikte Tütüncü ailesiyle otel işine girerken, bu iş için paraları da Ertan Yıldız üzerinden Viyana’ya çıkarılarak resmileştirildiği belirtiliyor. Soytekin’in savcılığa verdiği bilgilere göre, Kent Restoran halihazırdaki sahibi olan Adem Tütüncü’nün babası Hüseyin Tütüncü Saim Uzun ortak olarak, Beylikdüzü’nde İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı döneminde inşaat yaptı. Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi vefat ederken, oğlu Adem Tütüncü de Türkiye’ye geldiğinde İmamoğlu’nu ziyaret ediyor. Bu şahısların Viyana’da ciddi lobisi olduğuna dikkat çeken Soytekin, “Viyana Parlamentosunda bir milletvekili olduğunu biliyorum. Soyadı Tütüncü olmayan bu milletvekili de burada benim ofisime gelmişti, bende bu vesileyle tanışmış oldum. Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız’ın paralarının bir kısmı bunlar tarafından Viyana'da resmileştirilmiştir” ifadelerini kullandı.