THY, Süleymaniye uçuşlarına yeniden başladı

Irak’ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı havayolu, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını yeniden altıya yükseltti. Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Süleymaniye’ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süleymaniye seferlerimiz, yalnızca bölgedeki uçuş ağımızı genişletmeyecek, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye’ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.