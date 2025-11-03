Yeni Şafak
THY, Süleymaniye uçuşlarına yeniden başladı

10:26 3/11/2025, Pazartesi
Yolcular İstanbul-Süleymaniye-İstanbul hattında 325 USD’den başlayan fiyatlarla seyahat imkanına sahip olacak.
Türk Hava Yolları (THY), Nisan 2023’te ara verdiği Irak Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlattı.

Irak’ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı havayolu, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını yeniden altıya yükseltti. Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Süleymaniye’ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süleymaniye seferlerimiz, yalnızca bölgedeki uçuş ağımızı genişletmeyecek, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye’ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.


Türk Hava Yolları’nın Süleymaniye seferleri, İstanbul Havalimanı (IST) ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU) arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün karşılıklı olarak icra edilecek. 26 Mart sonrasında ise uçuşlar her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.


