Tırda 3 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Yapılan aramalarda ele geçirilenler.

Aksaray’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırda 3 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Olay, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Otoyol Jandarma Komutanlığı ile birlikte otoyolda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü M.T.’nin (45) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırda arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 230 adet farklı marka ve cinslerde kozmetik ürün, bin 990 adet oyuncak, 258 adet ayakkabı, 122 adet elektronik sigara, 650 adet elektronik sigara likiti, 319 paket kaçak sigara, 300 paket cips, 45 adet cep telefonu şarj adaptörü, 45 adet cep telefonu şarj kablosu, 3 adet taktik çanta, 26 adet taktik kemer, 28 adet taktik şapka, 70 paket nargile tütünü, 23 adet tıraş makinesi, 17 adet teleskopik jop ve 2 adet elektrikli süpürge malzemesi ele geçirildi.

Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu açıklanırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tahkikat başlatıldı.





