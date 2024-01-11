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TMSF'den Dilan Polat açıklaması: Merak edilen soru yanıt buldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmelerinin, kayyım atanmadan önce imzalandığını kamuoyuyla paylaştı.

11:25 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:26 - 11/01/2024 Perşembe
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Dilan Polat
Dilan Polat
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF), Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmelerini kayyım atanmadan önce imzaladığını bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada son günlerde kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması gerektiği bildirildi.


Açıklamada şöyle denildi:

"Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF’yi kayyım olarak atayabilmektedir.


Emanet edilen şirketlerde TMSF’nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır.


Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır.


Bu şekilde sözleşme imzalanan 100’ü aşkın şirketin sadece 5’i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin “acentesi” veya “temsilcisi” değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler.


Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir.


Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF’den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz."




#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Dilan Polat
#sözleşme
1 gün önce
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