Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat'ta çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi: Alevler yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü

Tokat'ta çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi: Alevler yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü

18:5517/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ın Zile ilçesi Yeniköy köyünde çıkan yangında Hayri Bal'a ait traktör kullanılamaz hale geldi. Yangın, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hayri Bal'a ait traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale geldi.


#Tokat
#Zile
#traktör
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor: 1,5 milyon TL destek nasıl alınır, kimler yararlanabilir? İşte TOBB nefes kredisi başvurusu ve şartları