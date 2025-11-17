Tokat'ta çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi: Alevler yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Tokat'ın Zile ilçesi Yeniköy köyünde çıkan yangında Hayri Bal'a ait traktör kullanılamaz hale geldi. Yangın, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hayri Bal'a ait traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
