Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat'ta iki trafik kazası: İkisi polis 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki trafik kazası: İkisi polis 8 kişi yaralandı

20:2818/09/2025, جمعرات
AA
Sonraki haber
Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İlk kazanın ardından bölgede bulunan polis aracına ikinci bir otomobilin çarpmasıyla yeni yaralanmalar yaşandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2'si polis memuru 8 kişi yaralandı.

R.K. idaresindeki 34 LM 527 plakalı otomobil, Akın köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada K.K. yönetimindeki 55 VE 100 plakalı otomobil de kaza nedeniyle bölgede olan Niksar Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memurlarının bulunduğu park halindeki 60 A 5968 plakalı polis aracına çarptı.

Bu kazada da polis memurları Y.A. ve S.E. ile diğer otomobilin sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Tokat
#polis
#yaralı
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...