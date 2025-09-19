Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Torun dehşeti: Babaannesini piknik tüpüyle öldürdü her şeyi itiraf etti

Torun dehşeti: Babaannesini piknik tüpüyle öldürdü her şeyi itiraf etti

10:2519/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
94 yaşındaki kadın torunu tarafından öldürüldü.
94 yaşındaki kadın torunu tarafından öldürüldü.

Denizli’de 94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesi ise kan dondurdu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Avşar Mahallesi'nde Hanım Ayşe K'nin (94) ölümünün ardından gözaltına alınan torunu O.K'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu"

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin,
"Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu"
dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, dün sağlık ekiplerini arayarak, birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K'yi hareketsiz halde bulduğunu iddia ederek yardım istemiş, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



#Denizli
#piknik tüpü
#Jasat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli 2025 promosyon rakamları güncellendi: Bankalar rakamları tek tek açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...