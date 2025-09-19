Torun dehşeti: Babaannesini piknik tüpüyle öldürdü her şeyi itiraf etti

Denizli’de 94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesi ise kan dondurdu.
Avşar Mahallesi'nde Hanım Ayşe K'nin (94) ölümünün ardından gözaltına alınan torunu O.K'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
"Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu"
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hastanede hayatını kaybetti
Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, dün sağlık ekiplerini arayarak, birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K'yi hareketsiz halde bulduğunu iddia ederek yardım istemiş, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.