Trump 2.0'ın intikamı: Hukuk firmasını güvenlik izinlerini kaldırmakla tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesiyle hedef aldığı hukuk firması Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison'ın (Paul Weiss) yöneticisi Brad Karp, Trump ile vardıkları anlaşmayı "firmayı kurtarmak için" kabul ettiklerini belirtti.

Daha önce Trump aleyhindeki bir soruşturmayı yürüten eski Manhattan Bölge Savcısı Mark Pomerantz'ın önceden çalıştığı Paul Weiss firmasını hedef alan kararnameyle, şirketin güvenlik izinlerini kaldırarak çalışanlarının federal binalara girmesinin yasaklanması hedefleniyordu. Ardından, hukuk firması Paul Weiss, Beyaz Saray'ın şartlarını kabul ederek politikasında değişikliğe gitmek zorunda kalacağı anlaşmayı kabul etti.

Trump yönetimi baskı kurdu

Firmanın yöneticisi Karp, Trump yönetimiyle yapılan anlaşmaya ilişkin çalışanlarına e-posta üzerinden açıklama yaptı.

Karp, "varoluşsal kriz" şeklinde nitelendirdiği kararnamenin "firmayı yok edeceği" endişesiyle anlaşmayı imzalamak zorunda kaldıklarını belirterek, anlaşmaya varmadan önce bu duruma hukuki yollardan karşı koymayı değerlendirdiklerini kaydetti.

Kararnamenin, müvekkillerini firmayla çalışmaya devam ettikleri sürece "hükümet sözleşmelerini ve hükümete erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını" savunan Karp, Trump yönetimiyle girilen "uzun soluklu mücadeleyi firmanın kaybetmesinin muhtemel olduğunu" ifade etti.

Trump hukuk firmasını hedef alan kararnamesini geri çekmişti

Karp, kararnameye karşı mahkemede başarılı olsalar dahi "müvekkillerin hükümetin istemediği bir firma ile çalışmayı tercih etmeyebileceği endişesiyle" bu fikirden vazgeçtiklerini aktardı. Trump'ın 14 Mart'ta imzaladığı kararname, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison firması bünyesindeki çalışanların güvenlik izinlerini askıya almasının yanı sıra firma ile imzalanan federal sözleşmelerin feshedilmesini hedefliyordu.

Öte yandan, Trump ve Karp, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından anlaşmaya varmış, kararname yürürlükten kaldırılmıştı.

Anlaşmaya göre, firma, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programını uygulamamayı ve Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" dahil çeşitli politikaları için 40 milyon dolar değerinde hukuki hizmet sağlamayı kabul etmişti.

Öte yandan, ülkedeki hukuk camiası, "Trump'ın kendisine karşı geldiğini düşündüğü avukatları hedef aldığı bir dönemde" taviz verdiği gerekçesiyle Karp'ın Trump ile vardığı anlaşmaya tepki göstermişti.

Farklı kurum ve firmalar da Trump'a taviz vermişti

Trump, benzer şekilde 6 Mart'ta hukuk firması Perkins Coie'nin güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan bir kararname imzalamıştı. Firma çalışanlarının federal hükümet tesislerine erişimini kesmeyi amaçlayan kararnamede, federal hükümetin, hukuk bürosuyla yaptığı tüm sözleşmelerin de gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmişti. Daha sonra federal yargıç Beryl Howell, kararnamenin bazı bölümlerini geçici olarak dondurma kararı almıştı.

Filistin konusunda da üniversiteler baskı altına alınmıştı

Öte yandan, Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla gösteriler başlatmıştı.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi, 22 Mart'ta, okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmesi üzerine, sunulan taleplere uyma kararı alındığını duyurmuştu. Bu talepler doğrultusunda, üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği ve İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği duyurulmuş, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapması ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmaları yasaklanmıştı.







