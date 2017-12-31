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ANKARA

TSK 43 bin alım yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz’daki hain kalkışma sonrası ihraçlarla oluşan personel açığını, 2018’de yapacağı alımlarla kapatacak. Bu kapsamda 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay, 13 bin 213 uzman erbaş, 20 bin 595 sözleşmeli er alınacak. Yıl boyunca toplam 42 bin 938 personel temini planlanıyor.

Kiymet SezerYeni Şafak
Personel açığı 2018’de kapanacak
Personel açığı 2018’de kapanacak

15 Temmuz kalkışmasının ardından FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 568 personel TSK’dan ihraç edildi. FETÖ ile mücadele kapsamında oluşan bu açığın kapatılması için Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bin 763 subay, 4 bin 135 astsubay, 3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92’si de memur toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirildi.

ALIM, YIL GENELİNE YAYILACAK

Muvazzaf ve sözleşmeli alım kapsamında yapılan personel temin faaliyetleri, 2018 yılında da artarak devam edecek. TSK’ya 2018 yılında toplam 42 bin 938 personel temini planlanıyor. Personel temin faaliyetleri kapsamında yeni yılda 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay, 13 bin 213 uzman erbaş ve 20 bin 595 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılması planlanıyor. Başvurular ve yerleştirmeler 2018 yılı geneline dağıtılarak yapılacak.

HARP AKADEMİLERİNE İLGİ ARTTI

Darbe girişiminin ardından Harp Akademileri de kapatılarak öğrenciler eşdeğeri okullara yerleştirilmişti. Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulmasıyla yeniden yapılandırılan TSK Eğitim sistemine öğrenci temini faaliyetleri de devam ediyor. 2017 yılında Harp okullarına müracaat eden öğrenci sayısı, önceki yıllara göre 4 kat artışla 231 bin olarak kaydedildi. 8 Aralık 2017 tarihi itibariyle de Harp Okulları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde 3 bin 984, Astsubay Meslek Yüksek Okullarında 2 bin 341, toplamda 6 bin 325 askeri öğrenci öğrenim görüyor.

  • Dilekçeyle erken terhis
  • OHAL kapsamında 24 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi. Buna göre, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eylemlerinin bertaraf edilmesine yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı, silah altındakilerin istemeleri durumunda terhis edileceği düzenlendi.

HENÜZ BAŞVURU YOK

Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocuklarının da askerlikten muaf sayılacağı hüküm altına alındı. Silah altındaki şehit yakınları, "birlik komutanlıklarına dilekçeyle başvuruda bulunarak" erken terhis olabilecek. Buna imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

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