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POLİTİKA

TSK'nın başarılı generali Azerbaycan Ordusu'na atandı

Karabağ Zaferi'yle gösterilen birlikteliği pekiştirmek isteyen Azerbaycan, Türk ordusu modeline geçiş için Türkiye'den transfer yaptı. Hasanov’a danışmanı olarak atanan Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan ordu üniformasıyla ilk kez görüntülendi.

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Haber Merkezi Diğer
TSKnın başarılı generali Azerbaycan Ordusuna atandı
Korgeneral Bahtiyar Ersay

Azerbaycan ve Türkiye el ele vererek Karabağ Zaferi'ni kazandı. İki kardeş ülke arasında birlikteliği pekiştirecek yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

Korgeneral Bahtiyar Ersay Azerbaycan'a danışman olarak atandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un danışmanı olarak atandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza atan Ersay Paşa, atamanın ardından ilk kez Azerbaycan ordu üniforması giydi. O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ zaferinden sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeline geçişi hususunda reformlar yapılmasıyla ilgili talimat verdiğini açıklamıştı.

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