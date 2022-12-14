TSK'nın başarılı generali Azerbaycan Ordusu'na atandı

Azerbaycan ve Türkiye el ele vererek Karabağ Zaferi'ni kazandı. İki kardeş ülke arasında birlikteliği pekiştirecek yeni adımlar atılmaya devam ediyor.
Korgeneral Bahtiyar Ersay Azerbaycan'a danışman olarak atandı
Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un danışmanı olarak atandı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza atan Ersay Paşa, atamanın ardından ilk kez Azerbaycan ordu üniforması giydi. O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ zaferinden sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeline geçişi hususunda reformlar yapılmasıyla ilgili talimat verdiğini açıklamıştı.