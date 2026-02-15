Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tugaylarda sadece SDG’li olmayacak

Tugaylarda sadece SDG’li olmayacak

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0015/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kaynaklar, güven arttıkça sürecin daha da hızlanacağı bilgisini verdi.
Kaynaklar, güven arttıkça sürecin daha da hızlanacağı bilgisini verdi.

Şam yönetimi ile SDG arasındaki mutabakat kapsamında gerçekleşecek entegrasyonun detayları netleşiyor. Haseke tümeni çatısı altında kurulacak 3 tugay, Şam Ordusu askerleriyle karma olacak. Teröre karışmamış SDG’liler bu tugaylarda görev alabilecek.

Suriye’de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, ateşkes, askeri ve idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören 30 Ocak Mutabakatı kapsamında adımlar atılıyor. Edinilen bilgilere göre SDG, entegre olacak unsurların listesini önümüzdeki günlerde Suriye ordusuna teslim edecek. Türkiye'nin de yardım edeceği güvenlik araştırmasından sonra entegrasyon başlayacak.

TOPLU KATILIM YOK KATILIMLAR BİREYSEL

SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı’na bireysel katılımı sağlanacak. Toplu katılıma kesinlikle izin verilmeyecek. SDG saflarında terör faaliyetine katılmamış olanlar orduya kabul edilecek. Terör eylemlerine katılan SDG üyeleri ise yargılanacak.

3 TUGAY KARMA OLACAK

Mutabakat kapsamında Haseke’de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altında 3 tugayda SDG unsurları bulunacak. Kurulacak bu 3 tugay

karma olacak. Teröre karışmamış SDG unsurları aynı tugaylarda Şam Ordusu'na bağlı askerlerle birlikte görev yapacak. Ayrıca Halep'e bağlı bir tümen bünyesinde de Aynel Arab (Kobani) Tugayı oluşturulacak.

KAMU DÜZENİNİ TESİS ETMEK KOLAY DEĞİL

Suriye'de sahadaki durumu yakından takip eden güvenlik kaynakları, entegrasyon sürecinin yavaş olmasına rağmen beklenen hızda olduğunu belirtti. Bölgede kamu düzeninin tesis edilmesinin çok kolay olmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Şam hükümetinin örgütten aldığı bölgeleri iyice tanıdıktan sonra kamu düzeninin tamamen tesis edileceğini vurguladı.

GÜVEN ARTTIKÇA SÜREÇ HIZLANACAK

Söz konusu sürecin bugünden yarına gerçekleşmesini beklemenin yanlış olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, taraflar arasındaki güven denklemine de dikkat çekti. İki tarafın da atacağı adımlarla karşılıklı güven kazanacağı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, güven arttıkça sürecin daha da hızlanacağı bilgisini verdi.


#Suriye
#SDG
#ordu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)