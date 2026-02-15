Tugaylarda sadece SDG’li olmayacak

Suriye’de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, ateşkes, askeri ve idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören 30 Ocak Mutabakatı kapsamında adımlar atılıyor. Edinilen bilgilere göre SDG, entegre olacak unsurların listesini önümüzdeki günlerde Suriye ordusuna teslim edecek. Türkiye'nin de yardım edeceği güvenlik araştırmasından sonra entegrasyon başlayacak.

TOPLU KATILIM YOK KATILIMLAR BİREYSEL

SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı’na bireysel katılımı sağlanacak. Toplu katılıma kesinlikle izin verilmeyecek. SDG saflarında terör faaliyetine katılmamış olanlar orduya kabul edilecek. Terör eylemlerine katılan SDG üyeleri ise yargılanacak.

3 TUGAY KARMA OLACAK

Mutabakat kapsamında Haseke’de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altında 3 tugayda SDG unsurları bulunacak. Kurulacak bu 3 tugay

karma olacak. Teröre karışmamış SDG unsurları aynı tugaylarda Şam Ordusu'na bağlı askerlerle birlikte görev yapacak. Ayrıca Halep'e bağlı bir tümen bünyesinde de Aynel Arab (Kobani) Tugayı oluşturulacak.

KAMU DÜZENİNİ TESİS ETMEK KOLAY DEĞİL

Suriye'de sahadaki durumu yakından takip eden güvenlik kaynakları, entegrasyon sürecinin yavaş olmasına rağmen beklenen hızda olduğunu belirtti. Bölgede kamu düzeninin tesis edilmesinin çok kolay olmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Şam hükümetinin örgütten aldığı bölgeleri iyice tanıdıktan sonra kamu düzeninin tamamen tesis edileceğini vurguladı.

GÜVEN ARTTIKÇA SÜREÇ HIZLANACAK

Söz konusu sürecin bugünden yarına gerçekleşmesini beklemenin yanlış olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, taraflar arasındaki güven denklemine de dikkat çekti. İki tarafın da atacağı adımlarla karşılıklı güven kazanacağı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, güven arttıkça sürecin daha da hızlanacağı bilgisini verdi.



