Tuğçe Mutlu'nun katili 'ev arkadaşının sevgilisi' çıktı: İfadesi kan dondurdu

Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı'nın sakinleri, 30 Mayıs Pazar günü, 3 ay önce kiracı olarak taşınan Tuğçe Mutlu'nun evinden ağır koku gelmesi üzerine polise haber verdi.

Çilingire açtırarak, eve giren ekipler, Mutlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Mutlu'nun tabanca ile tek el ateş edilerek, başından vurulduğu belirlendi.

Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda boşanan Mutlu'nun 'sahtecilik' ve 'uyuşturucu'dan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

DHA

KATİL ZANLISI, BİNANIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev arkadaşı Songül S.’nin ortadan kaybolması ve olayda kullanılan silahın bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda kurulan özel ekip, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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Bina girişindeki kameranın 1 haftalık görüntülerini izleyen ekipler, Tuğçe'nin evine son giren kişinin, Oğuzhan Karakaya olduğunu saptadı.

Görüntülerde, Karakaya'nın, cinayetin ardından son kez elinde poşetle eve girdiği ve yaklaşık 1 saat sonra dolu poşetle evden ayrıldığı görüldü.

DHA

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CESEDİNİ YIKAYIP, BATTANİYEYE SARMAYA ÇALIŞMIŞ

Yapılan araştırmada Oğuzhan Karakaya'nın, Tuğçe Mutlu’nun ev arkadaşı Songül S.’nin sevgilisi olduğu belirlendi. Takibe alınan Karakaya, düzenlenen operasyonla Keçiören'deki evinde gözaltına alındı. Karakaya, ifadesinde; Mutlu'nun, sevgilisi Songül S. hakkında argo kelimeler kullanarak, konuştuğunu ileri sürdü.

DHA

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Karakaya, "Olay günü Tuğçe ile tek evdeydik. Oturup sohbet ediyorduk. Bir süre sonra sevgilime küfredip, arkasından öyle konuşunca sinirlendim ve yanımdaki silahı çıkararak, tek el kafasına ateş ettim. Daha sonra evden çıkarak aşağıdaki aracımda oturdum. Bir süre sonra eve çıktığımda Tuğçe’nin öldüğünü tespit ettim.

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DHA

Daha sonra etrafın aşırı derece kan olduğunu görünce cesedi 4 leğen suyla yıkadım. Battaniyeye sararak evde bir köşeye koymaya çalıştım; ama yapamadım. Yorulunca cesedi bırakarak evden ayrıldım" dedi.

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DHA





SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Oğuzhan Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Songül S. de cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Tuğçe Mutlu'nun cep telefonunu çalarak, sattığı belirlenen Oğuzhan Karakaya ile sevgilisi Songül S., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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