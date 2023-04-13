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Tüm okullar açıldı

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki iftar programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerine kurulan ekmek üretim atölyelerinin de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını, günlük 1 milyon 800 bin ekmek üretebilecek kapasiteye erişildiğini aktardı.

04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da önceki gün iftar programında bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programa, il milli eğitim müdürlerinin yanı sıra Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Osman Sezgin ve Nazif Yılmaz ile genel müdürler katıldı. Burada konuşan Özer, 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren Bakanlığın tüm gücüyle sahada olduğunu, öncelikli olarak afetzedelerin barınma, yeme-içme, çadır, soba gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fedakarlık gösterildiğini belirtti. Bakan Özer, meslek liselerine kurulan ekmek üretim atölyelerinin de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını, günlük 1 milyon 800 bin ekmek üretebilecek kapasiteye erişildiğini aktardı. Özer, deprem bölgesinde okulları açmak için il müdürleriyle çalışmalar yürütüldüğünü, bölgedeki tüm illerde okulları açarak öğrencileri öğretmenleriyle buluşturabildiklerini anlattı.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Mahmut Özer
#İftar
#Petek Aşkar
#Osman Sezgin
#Nazif Yılmaz
#Deprem bölgesi
1 saat önce
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