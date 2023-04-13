Tüm okullar açıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da önceki gün iftar programında bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programa, il milli eğitim müdürlerinin yanı sıra Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Osman Sezgin ve Nazif Yılmaz ile genel müdürler katıldı. Burada konuşan Özer, 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren Bakanlığın tüm gücüyle sahada olduğunu, öncelikli olarak afetzedelerin barınma, yeme-içme, çadır, soba gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fedakarlık gösterildiğini belirtti. Bakan Özer, meslek liselerine kurulan ekmek üretim atölyelerinin de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını, günlük 1 milyon 800 bin ekmek üretebilecek kapasiteye erişildiğini aktardı. Özer, deprem bölgesinde okulları açmak için il müdürleriyle çalışmalar yürütüldüğünü, bölgedeki tüm illerde okulları açarak öğrencileri öğretmenleriyle buluşturabildiklerini anlattı.