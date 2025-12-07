Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli yağışların, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde ise (Bin 500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Bu nedenle oluşması beklenen ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.