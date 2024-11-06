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TÜPRAŞ'taki patlama: Yaralanan 12 işçi taburcu edildi

TÜPRAŞ'taki patlama: Yaralanan 12 işçi taburcu edildi

11:446/11/2024, Çarşamba
DHA
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İzmit'te TÜPRAŞ'ta tatbikat sonucu bir patlama meydana gelmişti.
İzmit'te TÜPRAŞ'ta tatbikat sonucu bir patlama meydana gelmişti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde dün gerçekleşen patlamada yaralanan 12 çalışan, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde dün meydana gelen patlamada yaralanan 12 çalışan taburcu edildi.


Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dün öğle saatlerinde TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin PLT-33 kısmında yapılan kompresör bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangında
F.G., K.M., H.S., A.Ç., A.P., K.G., D.A., M.A., V.A., M.A., K.B. ve T.Ş.
isimli çalışanlar yaralandı. Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralı, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.


#TÜPRAŞ
#patlama
#İzmit

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