Türk askerine 'katil' diyen Hacer Foggo CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, "Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım." dedi.