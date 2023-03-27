Türk askerine 'katil' diyen Hacer Foggo CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu - Hacer Foggo
Öte yandan partiler milletvekilliği için de başvuruları almaya başladı.
CHP'de ise milletvekilliği aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle değerlendirme süreci başladı.
Hacer Foggo CHP'den seçime girecek
Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olmak adına başvurularda bulunurken, listede yer alan ve yer almayan isimler dikkat çekti.
Partinin önde gelen kurmaylarından CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin aday adaylığı başvurusunda bulunmadı. Listede yer alan bir isim ise dikkat çekti.
Askere yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.
Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.
'Çocuk katliamı' yapılıyor iftirası
Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti: