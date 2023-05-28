Türk mutfağı, tarihi meydana çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası’, Bursa’da da renkli bir etkinlikle kutlandı. Bursa Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla tarihi Emirsultan Meydanı’nda Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı kuruldu. Bursa’nın zengin mutfak kültüründen örneklerin sergilendiği etkinlikte kadın kooperatiflerinin yanı sıra tarım ve gıda ile ilgili kurumların da aralarında bulunduğu 37 stant yer aldı.

YABANCI HAYRANLIĞI

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’deki yabancı hayranlığının maalesef mutfağa da yansıdığını kaydeden Yıldız, “İtalya’nın pizzasını, Amerika’nın hamburgerini Türkiye’ye taşımaya çalışıyoruz. Oysa kendi mutfağımıza ve geleneksel lezzetlerimize sahip çıkmalıyız. Bu lezzetleri bizimle buluşturan kadınlarımızı kutluyorum” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, “Büyükşehir Belediyemiz, kadın kooperatiflerimizin her daim yanında. Cumhurbaşkanlığı’mız önderliğinde kadın girişimcilerimizin ve kadın kooperatiflerimizin güçlenmesi için birçok adım attık. Mutfak, bizim kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından. Bu güzel organizasyonun da hem bizim mutfak kültürümüzün hem kültürel mirasımızın tanıtılmasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Kadın kooperatiflerimizi ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

ORGANİK VE SAĞLIKLI ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Açılış töreninin ardından Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer moderatörlüğünde Türk Mutfağı kitabı yazarı Eğitmen Şef Eyüp Kemal Sevinç, Gurme ve Seyahat Yazarı Akif Budak, Gastronomi Yazarı ve Gastroder Başkanı Ramazan Başan ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayyar’ın katılımıyla “Türk Mutfağı” söyleşisi gerçekleşti. Bunun yanında meydana kurulan Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı sayesinde Bursalılar gün boyu organik ve sağlıklı ürünleri satın alma ve tatma imkanı buldu.







