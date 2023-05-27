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Bursa’nın mavi bayrağı ikiye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu.

04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kaliteyi koruyarak yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kaliteyi koruyarak yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Yaz sezonu için 115 kilometrelik deniz kıyısı ve 162 kilometre göl kıyısında bulunan 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğine başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu. İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kaliteyi koruyarak yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak için başvurduğu Karacabey Kurşunlu Halk Plajı için de 33 kriteri yerine getirerek, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylelikle Bursa’nın iki sahilinde Mavi Bayrak dalgalanacak.



#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Turizm
#Yaz Sezonu
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