Türkiye yeniden kar altında

Türkiye yeniden kar altında

04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Karabük.
Karabük.

Türkiye'nin birçok bölgesi dün kar yağışıyla beyaza büründü.

Bolu’da özellikle Bolu Dağı ve Abant Gölü Milli Parkı çevresinde kar etkili oldu. D-100 kara yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Bursa’da önceki gece başlayan yağış dün sabah saatlerinde kara dönüştü, kent merkezi ile yüksek mahalleler beyaza büründü. İzmir'in yüksek kesimleri de önceki gece başlayan yağışla birlikte beyaza büründü. Trabzon’un yüksek kesimlerinde de kar nedeniyle mahalle yollarında çalışma başlatıldı, ekipler kapanan yolları açmak için sahaya çıktı. Bayburt ve Gümüşhane’de yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize’de Ovit ve Kaçkar çevresi, Artvin ve Giresun’un yüksekleri beyaza büründü. Erzincan’da motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Ekipler kepçe ve kamyonun üzerine düşen çığdan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Eğitime bir gün ara

  • Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve çok sayıda ilçede eğitime ara verildi. Bayburt, Erzincan’da, Bingöl, Gümüşhane’de il genelinde eğitime ara verilirken Ordu, Giresun, Konya, Malatya, Tunceli ve Erzurum'un bazı ilçelerinde dün ders yapılamadı.


