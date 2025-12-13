Yeni Şafak
Türkiye Yüzyılı için çevre ve şehircilik masaya yatırıldı: İlk durak İstanbul

11:4213/12/2025, суббота
G: 13/12/2025, суббота
AA
Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları
Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı: Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları" kapsamında düzenlenen "Odak Grup Çalışmaları", İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer "İstanbul'da alanda çok ciddi bir tecrübe var. Biz de ilk odak grubumuzu burada topladık, kendilerini dinledik. Son derece verimli bir toplantı oldu. Kentsel dönüşüm geniş bir zincir. Bu zincirin her halkası toplantıdaydı. Ada bazında ve mahalle ölçeğinde kentsel yenilemeyi nasıl daha hızlı ve daha kimlikli bir şekilde yapabileceğimizi konuştuk" dedi.

Türkiye Yüzyılı
vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik politikalarının geliştirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından yürütülen program, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, sahada çalışan uzmanlar, meslek örgütleri ve yerel yöneticilerden oluşan çok sayıda paydaşı bir araya getirerek ortak akıl geliştirmeyi amaçlıyor.

30 şehirde gerçekleşecek oturumlarda çevre, şehircilik, enerji, yeşil finans, tarım ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında politika önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.


Program kapsamında mevcut projelerin izlenmesi, geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi, sahadan gelen verilerle politikaların güncellenmesi ve uygulamaların toplumsal, ekonomik ve ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi planlanıyor.


Elde edilecek öneriler, hazırlanacak "Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları Sonuç Raporu" ile karar süreçlerine sunulacak.


"İstanbul'da her 15 günde bir bu toplantıları yapmayı amaçlıyoruz"


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk oturumun oldukça verimli geçtiğini belirterek, İstanbul'un bu süreçte sahip olduğu tecrübeyle öncü bir rol üstlendiğini söyledi.


Tuncer, Odak Grup Çalışmalarının Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, bütüncül, sürdürülebilir ve katılımcı politikalar üretmeyi hedeflediğini ifade ederek, şöyle konuştu:


"Bu toplantının amacı, istişare kültürümüz doğrultusunda tüm paydaşlarla birlikte konunun uygulama alanında akademisyenler, kamu çalışanlarımızla birlikte yaptığımız bir toplantıydı. İstanbul bu anlamda bizim için çok önemli o yüzden bu toplantıların ilkini İstanbul'da düzenledik. İstanbul'da alanda çok ciddi bir tecrübe var. Biz de ilk odak grubumuzu burada topladık, kendilerini dinledik. Son derece verimli bir toplantı oldu."

Odak Grup Çalışmalarının 30 büyükşehirde gerçekleştirileceğini, ilerleyen dönemde tematik grupların oluşturulacağını aktaran Tuncer, "Bundan sonra yapılacak etaplarda tematik gruplara ayrılacak ve her 15 günde bir bu gruplar çalışmalarını yapıp hazırladıkları raporlarını bizimle paylaşacak. İstanbul'da her 15 günde bir bu toplantıları yapmayı amaçlıyoruz." dedi.


Toplantının ilk ana başlığı kentsel dönüşüm oldu


Toplantının ilk ana başlığının kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme olduğunu belirten Tuncer, sorunları, çözüm önerilerini ve sürecin nasıl iyileştirilebileceğini hep birlikte değerlendirdikleri söyledi.


Tuncer, "Kentsel dönüşüm geniş bir zincir. Bu zincirin her halkası toplantıdaydı. Ada bazında ve mahalle ölçeğinde kentsel yenilemeyi nasıl daha hızlı ve daha kimlikli bir şekilde yapabileceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.


Çevresel başlıkların da toplantının önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Tuncer, atık yönetimi, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil ekonomi konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.




