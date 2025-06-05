Türkiye'de 37 bin 580 engelli vatandaş yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor

Engelli vatandaşlara hak temelli ve aile odaklı bakım hizmeti sunan Bakanlık, engellilerin ailelerinin yanında bakımının sağlanmasına öncelik veriyor. Ailelerinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireylerin bakımı ise Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren gündüz ve yatılı resmi veya özel bakım merkezleri aracılığıyla ücretsiz sağlanıyor.

Yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği bu merkezlerde mayıs ayı itibarıyla 37 bin 580 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor.

541 bin 599 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapılıyor

Merkezler, üçer kişilik 4 yatak odası ve ortak yaşam alanlarından oluşan toplam 12 kişilik müstakil, tek katlı ve bahçeli evlerin bir idari bina ile aynı bahçe içinde bulunduğu yerleşkelerden oluşuyor.

Ayrıca, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve bağımsız yaşama geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine bağlı ek ünite şeklinde, müstakil veya apartman dairelerinde en fazla 6 kapasiteli umut evleri de hizmet veriyor.

Aynı zamanda geçici bakım modeli kapsamında evde bakılan engellilerin ailelerinin, çeşitli nedenlerle yakınlarına bakamayacağı durumlarda engelli bireylerin resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde geçici yatılı bakımları da sağlanıyor.

Evinde bakımı sağlanan ve Bakanlığın yatılı kurum bakım hizmetinden yararlanmayan engelli bireylerin ailelerine desteğe ihtiyacın bulunması halinde evde bakıma destek hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda resmi merkezlerde görevli personel tarafından belirlenen gün ve saatlerde bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin adresine gidilerek destek veriliyor.

Ayrıca engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan ve ailelerinin yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak amacıyla 541 bin 599 engelli bireye evde bakım yardımı yapılıyor. Bu yardım, engelli yakınının hesabına düzenli olarak her ay yatırılıyor.







