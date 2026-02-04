Yeni Şafak
Türkiye’de 916 kanser ilacı artık geri ödeme kapsamında

IHA
Kanser tedavisinde büyük adım: 22 bin hasta İmmünoterapi Desteğinden yararlandı
Kanser tedavisinde büyük adım: 22 bin hasta İmmünoterapi Desteğinden yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Temmuz 2025’ten itibaren geri ödeme kapsamına aldık" dedi.

Bakan Işıkhan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Temmuz 2025’ten itibaren geri ödeme kapsamına aldıklarını ve son 6 ayda 22 bin kanser hastasının bu düzenlemeden faydalandığını belirtti. Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listelerinde 96’sı yurt dışından tedarik edilen, 820’si Türkiye’de ruhsatlı olmak üzere toplam 916 kanser ilacının da yer aldığını açıkladı.



