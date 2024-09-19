Türkiye'de alfabe değişiyor mu? TDK Başkanı Prof. Dr. Mert konuya açıklık getirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harflik çerçeve şeklindeki Ortak Türk Alfabesi önerisinde uzlaşıya vardı. Bu gelişmeyle birlikte, "Türkiye'de alfabe değişikliği olacak mı?" sorusu gündeme geldi. Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türkiye ile Azerbaycan alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını vurguladı. 34 harfli listenin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın alfabelerindeki harflerin toplamını içerdiğini ve bu listenin tüm lehçelerin ortak kullanımı için bir çerçeve alfabe oluşturduğunu belirtti. Mert, "Bizim kullandığımız 29 harf, diğer Türk cumhuriyetlerinin alfabelerinde yer alacak" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk dilleri için ortak bir alfabe oluşturma çalışmaları nihayete erdi. Türkiye’yi Türk Dil Kurumu'nun temsil ettiği bu önemli buluşmada, 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesi kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Çalışmalar 1926'da başladı
Sovyetler dağıldıktan sonra...
- Mert, komisyonun ilk toplantısında genel ilkelerin ve çerçevesinin belirlendiğini, ikinci toplantıda da benzer konuların işlendiğini ve detayların ele alınmadığını kaydetti.
Zor ve sancılı bir süreçti, başardık
Devlet başkanlarının onayı bekleniyor
- Prof. Dr. Osman Mert, komisyon tarafından bütün lehçelerin ihtiyacı olan harflerin teker teker belirlendiğini ve belirlenen tüm harflerin oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın alfabelerinde değişiklik olmayacak
Alfabe onaylanırsa...
Alfabenin onaylanması durumunda yazının etkilediği bütün alanlarda yeni gelişmeler meydana geleceğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:
34 harf alfabe değil liste
- Örneğin,Türkiye Türkçesinde olmayan bazı fonem değeri taşıyan sesler Kazak, Kırgız, Özbek Türkçelerinde var. Dolayısıyla bu sesleri ayrıca işaretlemek gerekiyordu.Kapalı 'e' gibi sesler Türkiye'de ağızlarda var ama yazı dilinde işaretlenmiyor. Ancak bu bir anlaşılabilirlik sorunu yaratmıyor çünkü kelimeler cümle içinde anlam kazanıyor.
Ekonomik olmak zorunda
Prof. Dr. Mert, alfabenin ekonomik olması gerektiğini, yani fazla harf eklenmesinin alfabenin karmaşıklığını artırabileceğini vurgulayarak, çerçeve alfabeye eklenen harflere ilişkin şunları ifade etti:
- "Türkiye Türkçesinde olmayan, ama diğer lehçelerde var olan sesler için harfler listeye alınmak zorundaydı ve alındı, dolayısıyla bu herhangi bir lehçenin alfabesi değil, bütün lehçelerde kullanılan ve üzerinde uzlaşılan bir çerçeve alfabedir."