Türkiye’de bahisin yüzde 30’u yasal yüzde 70’i yasa dışı

Türkiye gündemine bomba gibi düşen futbolda bahis soruşturması ile ilgili çarpıcı bilgiler veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bahis soruşturmasının sadece futbolcu ve hakemlere değil, kulüp yöneticileri, gazeteciler, hatta spor yorumcularına kadar uzanabileceğini dile getirdi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, Türkiye’de bahisin yaklaşık olarak yüzde 30’unun yasal, yüzde 70’inin ise yasa dışı olarak yurt dışı sitelerinden oynandığı bilgisini verdi. Bahis soruşturmasında Interpol, FIFA ve UEFA ile resmi iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Gürlek, bu 3 kuruma da resmi yazı yazıldığını kaydetti: “Interpol’e resmi iş birliği yazısı yazdık. Onlar kendileri de bu süreci takip ettiklerini ve bu süreçte bize destek olacaklarını belirttiler. Özellikle Interpol ve FIFA'nın kendi yaptığı çalışmalara çok önem veriyoruz. Biz elimizdeki veriler ve tespitler ışığında illegal bahis sitelerinin yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarttık. Ama bize bunların IP adreslerinin, IP verilerinin gelmesi lazım. Yani zaten FIFA da UEFA da yasa dışı bahisle mücadele ediyor. Yaptıkları çalışmayı yakın zamanda gönderecekler.”

BAHİS İÇİN VERİ HAVUZUMUZ VAR

Bahis soruşturmasında veri havuzu oluşturduklarını ve bu havuzda ihbarların, şikayetçilerin, itirafçıların, HTS ve baz kayıtları ile MASAK raporları olduğunu belirten Gürlek, kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını anlattı. Bu konuda sorumsuz ve yanıltıcı açıklamalardan kaçınılmasını isteyen Gürlek, “Biz bir havuz oluşturduk. Bu havuzda neler var? İhbarlar var, şikayetler var, futbolcu yorumları var, itirafçı beyanları var. Bu havuza bütün bilgiler geliyor. Mesela ‘Şu maçta bahis oynanıyor’, ‘Hakem bahis oynuyor’ diyor. Şimdi bizim tek tek bakmamız, bunları teyit etmemiz lazım. Hakemin para hesaplarına, hakemin o maça çıkıp çıkmadığına, baz istasyon trafiğine... Tek tek bunlara bakıyoruz” dedi.

İLTİMAS YOK, ADLİYEDEKİ KATİBİ DE TUTUKLADIK

Soruşturma kapsamında futbol camiasının tamamının mercek altında olduğunu vurgulayan Gürlek, soruşturmanın hakemler veya futbolcular özelinde olmadığını, İstanbul Adliyesi’nde çalışan bir katibin de tutuklandığı ve kimseye iltimas tanınmadığını dile getirdi: “TFF’nin yaptığı ihbarlar bizim için tek başına delil değil. Biz tamamına bakıyoruz. Bizim ayrı bir stilimiz var. Türkiye’de tek başına bir hakemin ya da futbolcunun bahis oynaması suç değil. Onun oynadığı maçı yönlendirmesi, maça etki etmesi lazım. Diğer türlüsü TFF’yi ilgilendiren bir durum. Bizde kanunlar ağır. Bu sebeple bunların ispatlı olması lazım. Son operasyonda 8 kişi tutuklandı. MASAK’ta para hareketleri sabit ve bu hareketleri açıklayamadılar. Yine son operasyonda adliyede bir katip de tutuklandı. MASAK hareketlerine bakıyoruz, inceliyoruz. Bunları izah edemiyor, çünkü çok yüksek hesap hareketleri var. Etkin pişmanlıkta bulunanlar mevcut, ihbar niteliğinde sürekli mailler alıyoruz. Oyuncusundan hakemine, kulüplerden gazetecisine ve spor yorumcusuna kadar herkes hakkında ihbarlar var.”

TÜRKİYE’NİN İMAJINA ZARAR VERİLMEMELİ

Çalışmaların hızlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, Türkiye’nin imajının korunması gerektiğinin altını çizdi. Algının daha fazla büyütülmeden soruşturmada tespitler yapıldıktan sonra mahkemenin hızlıca kararlarını vererek sürecin tamamlanması gerektiğini belirten Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sürecin bir tedirginliğe veya kaosa yol açmaması gerek. Temennimiz, bunların uzun sürmemesi. Yurt dışından gelecek raporlar ve bizim yaptığımız/yapacağımız tespitlerle sürecin tamamlanması gerek. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın da futbola bakış açısı herkesin malumudur. Bu konuda kendisinin de kesin ve net iradesi var. Türkiye’de, Avrupa’da oynayan kulüplerimiz var. Bu soruşturmayla yurt dışındaki kulüplerin bakış açısının da değiştiğini görüyoruz. O yüzden algıyı büyütmek doğru değil.”







