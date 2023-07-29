Türkiye’de yaygınlaşıyor: Yabancı numaralar ile kredi kartı bilgileri çalınıyor 

Yabancı numaralar ile kredi kartı bilgileri çalınıyor.
Son birkaç haftadır çoğunlukla Senegal, Nijerya, Filipinler gibi ülkelerden olmak üzere Türkiye’deki birçok kişiye WhatsApp üzerinden arama ve mesaj gelmeye başladı.
Uzmanlar, dolandırıcıların yeni yöntemi konusunda uyarılarda bulunurken dolandırıcılar ise iş vaadiyle aramanın ucundaki kişiyi kandırmaya çalışıyor.
“Yabancılardan gelen bu aramalar Genellikle Dolandırma Amaçlı Oluyor”
Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, aramalardan kendisinin de muzdarip olduğunu belirtti. Akkoyunlu, bir veri sızıntısının söz konusu olabileceğini vurgularken "Cep telefon numaralarımız başkaları tarafından ele geçirilmiş olduğu için üst üste bu şekilde arama ya da mesaj alıyor olabiliriz. Sadece Türkiye’de bu durumun olduğunu düşünmüyorum; dünya genelinde birçok kişi bu tarz arama ve mesajlar alıyor." ifadelerini kullandı.
“İşlem yaptığınız durumlar için üç beş dolar para gönderiliyor”
Akkoyunlu, aramaları açan ya da mesajlara cevap veren kişilerin sonrasında nelerle karşılaşacağını da şöyle özetledi:
“Diyaloğun devamında size bir ödeme yapılacak vaadi ile kredi kartı bilgileriniz isteniyor. Bugün, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ekonomik bir kriz var; birçok kişi kolay yoldan ve hızlı şekilde para kazanmak istiyor. Belirli bir iş ve uğraş karşılığında kazanç sağlayacağınız vaadi verildiğinde ise bu fikir bazı kişilere cazip gelebiliyor. Kredi kartı bilgileriniz verildikten sonra kartınızın aktif olup olmadığını kontrol etmek amacıyla işlem yaptığınız durumlar için üç beş dolar para gönderiliyor. Kontrol yapıldıktan sonra kartınızla, 3D ile alışveriş yapılamayan bir yerden yüklü miktarda alışveriş yapıp sizi dolandırabiliyorlar.”
“Verilerin farklı yol ve yöntemlerle başka kişilerin eline geçme olasılığı çok yüksek”
Son zamanlarda aramaların bu denli artması, kişisel verilerin korunup, korunmadığına dair soru işaretlerini de ortaya çıkardı.