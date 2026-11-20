Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 18 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği Toplantısı'nda Schengen ülkeleri ve AB temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda randevu bulma sorunlarının giderilmesi, başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması ve talep edilen belge sayısının azaltılması gündeme getirildi. Daha önce Schengen vizesi alanların işlemlerinin kolaylaştırılması ve uzun süreli, çok girişli vizeleri mümkün kılan Kademeli Vize Sistemi’nin daha yaygın uygulanması da talep edildi. Görüşmeler sonucunda, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize uygulamalarını değerlendirmek üzere Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında çalışma grubu oluşturuldu.
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