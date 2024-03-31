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Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta oy kullanma işlemi sürüyor

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip Esenyurt'ta seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere sokaklara çıkınca bazı bölgelerde yoğunluk oluştu.

09:53 - 31/03/2024 الأحد
AA
Türkiye bugün sandığa gitti.
Türkiye bugün sandığa gitti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında 978 bin 7 nüfuslu Esenyurt'ta çok sayıda vatandaş sabah saatlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Seçmenler, ikamet adreslerinden çıkıp okullara yönelince birçok bölgede yoğunluk oluştu.

Talatpaşa Mahallesi'nde oy kullanmaya araçla gelen vatandaşlar uzun süre park yeri aradı.

Bazı sürücüler çift sıra park edilen araçlar nedeniyle sokak ve caddelerde hareket etmekte zorlandı.

#Esenyurt
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