Türkiye'nin İsveç kararı terör örgütlerini panikletti: FETÖ ve PKK'dan ortak yayın

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sonrasında FETÖ ve PKK çevreleri endişeye kapıldı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için öncelikli şart olarak terör örgütü üyelerine mesafe koymalarını talep ettiği biliniyor. Heyetler arası görüşmelerde bu konu sıkça gündeme geldi.





Terör örgütleri panikledi





İsveç'e NATO üyeliği için Türkiye'den vize çıkması sonrasında PKK ve FETÖ üyelerini korku sardı. Bu korku, iki örgütün ortak bir yayınla bir araya gelmesine neden oldu.









FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav, Türkiye'nin İsveç kararının ardından PKK/KCK'nın Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'i Youtube kanalında konuk aldı. Aytav ile Salih Müslim'in ilk röportajları da bu olmadı.





PYD Eş Başkanı Müslim, FETÖ'cü Aytav'ın sosyal medyadaki kanalına bir yılda üçüncü kez konuk oldu.





Yayın sonrasından birçok kişi FETÖ ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işbirliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği yorumunu yaptı.











