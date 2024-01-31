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Türkiye'nin İsveç kararı terör örgütlerini panikletti: FETÖ ve PKK'dan ortak yayın

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması, terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı endişelendirdi. FETÖ bağlantılı Erkam Tufan Aytav, bu kararın hemen ardından terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD Eş Başkanı terörist Salih Müslim'i YouTube kanalında konuk aldı.

12:10 - 31/01/2024 Çarşamba
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FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav - PYD Eş Başkanı terörist Salih Müslim
FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav - PYD Eş Başkanı terörist Salih Müslim

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sonrasında FETÖ ve PKK çevreleri endişeye kapıldı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için öncelikli şart olarak terör örgütü üyelerine mesafe koymalarını talep ettiği biliniyor. Heyetler arası görüşmelerde bu konu sıkça gündeme geldi.


Terör örgütleri panikledi


İsveç'e NATO üyeliği için Türkiye'den vize çıkması sonrasında PKK ve FETÖ üyelerini korku sardı. Bu korku, iki örgütün ortak bir yayınla bir araya gelmesine neden oldu.



FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav, Türkiye'nin İsveç kararının ardından PKK/KCK'nın Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'i Youtube kanalında konuk aldı. Aytav ile Salih Müslim'in ilk röportajları da bu olmadı.


PYD Eş Başkanı Müslim, FETÖ'cü Aytav'ın sosyal medyadaki kanalına bir yılda üçüncü kez konuk oldu.


Yayın sonrasından birçok kişi FETÖ ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işbirliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği yorumunu yaptı.




#FETÖ
#PKK
#Müslim
44 dakika önce
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