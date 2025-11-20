Türkiye'nin lezzetleri Avrupa'ya damga vurdu: Bir ürün daha coğrafi işaret tescili aldı

Karabük'ün Yenice ilçesine ait ıhlamur balı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak, Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğunu bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Yenice ıhlamur balının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar: