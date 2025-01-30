'Turpun büyüğü'yle paniğe kapıldılar: Hiç kimse sorumluluktan kaçamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin, “En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz” dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cazgırlıkla, mugalatayla, laf cambazlıklarıyla kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.

GEREKEN NEYSE YAPILACAK

Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, “Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum; 78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız, yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat da bu yöndedir” diye konuştu.

HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

“Ekran ekran dolaşıp, ‘şecaat arz ederken sirkatin söyleyen’ vicdansızlar ne yaparsa yapsın, millete hesap vermekten kurtulamayacak.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir” dedi. Adaletin mutlaka tecelli edeceğini vurgulayan Erdoğan, böylece vicdanların teskin olacağını, ailelerin yüreklerindeki ateşin bir nebze olsun düşeceğini dile getirdi.

DEVLETİMİZİN PENÇESİ YAKALARINDA

Siyasi partilerden, milletvekillerinden, faciayla ilgili TBMM’de devam eden sürece müspet ve anlamlı katkı vermelerini beklediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunun da bilinmesini özellikle isterim; açgözlü müptezellerin ‘Daha fazla para kazanacağız.’ diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kanunun arkasından dolanmaya çalışan, mevzuatı ve yönetmelikleri ihlal eden, kurnazlık yaparak yükümlülüklerinden kaçmaya yeltenen kim olursa olsun devletimizin pençesi yakasındadır, nefesi ensesindedir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

BAŞKA SEBEPLERİN DEVREYE GİRDİĞİ ANLAŞILIYOR!

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Müfettişlerin tespitleriyle otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor, büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın ‘İtfaiye müdürü korkmuştur’ diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir.

Utanmadan liyakatten bahsediyorlar

Erdoğan, muhalefetin 8 gündür ekranlarda, gazete köşelerinde, sosyal medya mecralarında herkese siyasi ahlak dersi vermeye çalıştığını söyledi. Bir yıl önce İstanbul Gayrettepe’de 29 işçinin can verdiğini anımsatan Erdoğan, bunu muhalefetin zerre kadar umursamadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Daha burada saymaya kalksak saatler alacak bir sürü skandalın mücrimi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan, etikten, liyakatten, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz” diye konuştu.

Turpun büyüğü deyince paniğe kapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır” dedi. Erdoğan konuşmasında, “Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı’na en büyük, en insafsız, en şedit dayağı daha iki sene önce uğruna göz yaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski Genel Başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile” ifadelerini kullandı.

Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor

Suriye’den Filistin’e bölgemizde tarihin yeniden yazılmakta olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Hiç unutmayın, kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda attığı stratejik adımlarla, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe not düşmekte, tarihe mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi olan Afro-Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye’dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz. ”

Steinmeier Suriye için geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat’ta Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier'i ağırlayacak. Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti. Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.







