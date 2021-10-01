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Tuşba Belediyesi’nin standına büyük ilgi

Tuşba Belediyesi, bu yıl 11’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin 3’üncü büyük turizm fuarı olan ‘Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açtığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuşba Belediyesi’nin standına büyük ilgi
Tuşba Belediyesi

Belediyenin ilçeye kazandırdığı Hizmet Binası, İskele Sahil Bandı 2. Etap, İskele Sahil Yolu Birinci ve İkinci Etapları ile Ayanıs Halk Plajı ve Akköprü Millet Bahçesi gibi dev projeler ile kültürel ve sosyal belediyecilik alanında da yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı standı Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş tarafında ziyaret edildi.

Fuarın ilk gününde açmış oldukları standın yurt içinde ve yurt dışında gelen çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba’nın kültür ve turizmin başkenti olacak kadar büyük zenginliklere sahip olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Bizler de Tuşba Belediyesi olarak bu kültürel ve doğal güzellikleri halkımıza tanıtmak adına standımızı açtık. Standımıza yerli ve yabancı misafirlerimizden çok büyük ilgi görüyor. Tüm ziyaretçilere şahsım ve Tuşba Belediyesi adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ayrıca belediye ekipleri, gün boyu standa gelen ziyaretçilere ilçeyi ve hizmetlerinin anlatıldığı

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