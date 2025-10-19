Yeni Şafak
Tutuklanan eski belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

16:1219/10/2025, Pazar
DHA
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Rüşvet’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’e yarın, tedbir amacıyla anjiyo yapılacağı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim’de Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in, durumunun iyi olduğu, kalp rahatsızlığı bulunduğu için tedbir amacıyla yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu ve yarın anjiyo yapılacağı belirtildi.



