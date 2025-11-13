Yeni Şafak
Üç ayda tam 17 bin deprem: Sındırgı'da yer altı adeta kaynıyor

11:0213/11/2025, Perşembe
IHA
Sındırgı (Arşiv)
Sındırgı (Arşiv)

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi son üç ayda adeta yer altında kaynayan bir döneme girdi. 8 Ağustos ile 13 Kasım 2025 tarihleri arasında bölgede tam 17 bin 1 deprem meydana geldi.

Verilere göre depremlerin büyük çoğunluğu düşük şiddetli olsa da, hareketliliğin yoğunluğu dikkat çekti. Uzmanlar, bu denli yüksek sayıdaki mikro ve küçük ölçekli depremlerin genellikle fay hatları üzerindeki stres birikiminin göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor. Sındırgı ve çevresinde son dönemde yaşanan yer sarsıntılarının, bölgedeki aktif fayların hareketliliğini ortaya koyduğu belirtiliyor.



Son 3 ayda kaydedilen depremler ise şu şekilde:

0.0 – 1.0 büyüklüğü arasında: 959 deprem

1.0 – 2.0 büyüklüğü arasında: 12 bin 80 deprem

2.0 – 3.0 büyüklüğü arasında: 3 bin 304 deprem

3.0 – 4.0 büyüklüğü arasında: 578 deprem

4.0 – 5.0 büyüklüğü arasında: 78 deprem

6.0 – 7.0 büyüklüğü arasında ise 2 deprem meydana geldi.



