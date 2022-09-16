Uçan taksiler 23 Nisan'da Galataport’tan Üsküdar’a uçacak

Dünya AirTaxi Kongresi’ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yaptı. 13 ve 14 Eylül’de yapılan kongrenin ardından dün Kocaeli Bilişim Vadisi’nde AirTaxi dikey gösterisi yapıldı. Firmalar, geliştirdikleri hızlı dronları ve uçan taksileri katılımcılara sunma fırsatı buldu. Vadinin helikopter pistinde gerçekleştirilen gösteriye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılırken uçan taksiler, büyük alkış aldı. Demo gösterilerinin sonunda katılımcılar, Cezeri, Baykar ve AirCar Corp’u detaylı olarak inceleyip bilgi aldı. Bakan Varank, “Dünyanın şu anda en hızlı dronunu, Türkiye’de bir girişim firmamız üretiyor. Bunun bir şovunu izledik. Yine, insanlı taşımacılık yapan AirCar isimli firmanın havalanma gösterisini izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. Bunu İHA’lardan, SİHA’lardan görüyoruz.” dedi

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23 NİSAN’A HAZIRLIK

“Dünyada İHA, SİHA denildiğinde insanların aklına ilk Türkiye geliyor.” diyen Varank, “Uçan arabalarda da AirTaxi’lerde de Türkiye’de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor” ifadelerini kullandı. AirCar firmasının aracını inceleyen Bakan Varank, “Kendileri 23 Nisan’da Galataport’tan Üsküdar’a insanlı bir uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla ‘regülasyon buna müsait midir? Güvenlik anlamında bu yapılabilir mi?’ Bunu çalışacağız. Arkadaşlarımız 23 Nisan’a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye’den bir AirTaxi, uçan araba 23 Nisan’da Galataport’tan Üsküdar’a uçmuş olacak. İnşallah başarırlar. İnşallah biz izinleri çıkarabiliriz. Türkiye’nin ürettiği teknolojik ürünler, dünyada referans kabul edilmeye başladı. Uçan araçlar, AirTaxi alanında da Türkiye’deki kabiliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Kongrede yabancı misafirleri ağırladıklarından bahseden Varank, şunları söyledi:

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FARKLI ÜLKELERDEN KATILIMCILAR GELDİ

“Dünyanın her tarafından katılımcılarımız var. Geçen sene Londra’da kongre yapılmıştı. Bu sene Türkiye’ye aldık. Biraz da renklendirmek için dron şovları, AirTaxi uçuşunu işin içine kattık. Bu araçları burada sergiliyoruz. Misafirlerimiz memnunlar. Yabancı misafirlerimize bugün Türkiye’nin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi’ni gezdireceğiz. Buradaki kabiliyetlerle, girişimcilerle tanıştıracağız. Türkiye’nin otomobili biliyorsunuz burada, 29 Ekim’de inşallah fabrikasının açılışını yapacağız ve Togg’u kendilerine tanıtacağız.”