Ülker’den Ramazan Bayramı’na özel yeni ürünler

Ülker, inovasyon odağıyla geliştirdiği 5’i yeni, toplam 77 farklı hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme seçeneğiyle bu bayramda da ziyaretlere lezzet katmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, Ramazan Bayramı’na özel, 2’si yeni 41 çeşit çikolata ve 3’ü yeni 36 çeşit şekerlemeden oluşan 77 hediyelik ve ikramlık ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor.
“Pazarın lideri olmaya devam ediyoruz”
Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, Ramazan Bayramı için Ar-Ge, pazarlama ve inovasyon ekiplerinin titizlikle geliştirdiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.
2025 IPSOS HTP pazar verilerine göre hediyelik & ikramlık çikolata ile şekerleme kategorilerinde hem tonaj hem ciroda bazında liderliklerini sürdürdüklerini ifade eden Kabakçı, sözlerine şöyle devam etti:
Hem klasik ve vazgeçilmez ürünler hem de yeni lezzetler bayrama tat katacak
Ülker’in bayram denildiğinde akla ilk gelen ürünlerinden bütün fındık ve fındık kremalı “Ece”, bütün Antep fıstığının sütlü çikolatayla buluştuğu Çıtır Kadayıflı Ece ve bitter kremalı, bütün fındıklı, beyaz çikolatalı Ece Trio toplam üç farklı çeşidiyle bayram buluşmalarına tat katacak. Rengarenk mini sütlü çikolata Ülker Çikolatin de bayram neşesi olmaya devam edecek.
Bayrama özel ürünler ambalaj ve lezzetleriyle ön planda
Sevilen napoliten lezzeti Ülker Napoliten Bayram Keyfi, bayrama özel mesajlarıyla şekerliklerde yerini alacak. Ülker Kanky Mini Yumurtalar ise bayramda çocukları mutlu edecek.
Çikolata kategorisinin yanı sıra şekerleme portföyünü de genişletmeyi sürdüren Ülker, Toffe ailesini çilek ve Hindistan cevizi tatlarıyla zenginleştiriyor. Farklı lezzetlerin bir arada olduğu yeni Bayram Keyfi’ni tüketicilerin beğenisine sunuyor
Ülker’in limon, elma, mandalina, böğürtlen, karpuz, nar ve vişne aromalı yumuşak dokusuyla çok sevilen Lokumcuk şekerlemesi de bu bayramın öne çıkan ikramlıkları arasında yer alıyor.
İkramlık çikolata ve şekerlemeler için tüketicilere tavsiyeler:
• Bayramlık çikolata ve şekerlemelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.
• Kakao yağının hassas kristal formu nedeniyle çikolataların, 18-22 derece aralığında, serin, ve kuru bir ortamda saklanması, buzdolabına konulmaması öneriliyor.
• Ambalajın doğru şekilde kapatılması, ürünün tazeliğinin korunması ve ideal tüketim deneyimi azısından kritik rol oynuyor. Ürünün hava ve ışıkla temasının engellenmesi gerekiyor.
• İkramlık şekerlemelerin ise 30 derecenin altında, doğrudan güneş ışığı almayan serin ortamda saklanması tavsiye ediliyor.
2025 Yılı Hediyelik & İkramlık Çikolata ve Şekerleme Tüketim Dağılımı
Çikolata Tüketimi
Marmara Bölgesi - %33 ile birinci sırada
İç Anadolu Bölgesi - %18,2 ile ikinci sırada
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri - %18 ile üçüncü sırada
Şekerleme Tüketimi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri - %31 ile birinci sırada
Marmara Bölgesi - %24 ile ikinci sırada
İç Anadolu Bölgesi - %16 ile üçüncü sırada.