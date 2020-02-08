Gündem Unimog askeri araçlar Elazığda depremzedeler için görevde
ELAZİĞ

Unimog askeri araçlar Elazığ’da depremzedeler için görevde

Unimog askeri araçlar Elazığ’da depremzedeler için görevde

Jandarma'nın Unimog askeri kamyonları, depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Araçlar, depremzedelerin eşyalarının şehiriçinde taşınmasında kullanılacak.
Araçlar, depremzedelerin eşyalarının şehiriçinde taşınmasında kullanılacak.

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ’da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.

Depremzedelerin eşyalarını taşıyacak olan araçlar.

Elazığ'daki deprem sonrası tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı
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Elazığ'daki deprem sonrası tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı

Ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına yetiştiler

24 Ocak’taki meydana gelen 6.8’lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Unimog Mercedes marka askeri kamyonetler yetişti.

Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçlar, depremzedelerin eşyalarının şehiriçinde taşınmasında kullanılacak.

İDDEF Elazığ'daki depremzedeleri yalnız bırakmadı
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İDDEF Elazığ'daki depremzedeleri yalnız bırakmadı

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Unimog Mercedes marka askeri kamyonetler.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Unimog Mercedes marka askeri kamyonetler.

Depremzedelerin imdadına Unimoglar yetişti
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Depremzedelerin imdadına Unimoglar yetişti
Jandarma'nın Unimog askeri kamyonları, depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılacak. 24 Ocak'taki depremin ardından depremzedelerin ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Unimog Mercedes marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçlar, depremzedelerin eşyalarının şehiriçinde taşınmasında kullanılacak.
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