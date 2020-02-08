Unimog askeri araçlar Elazığ’da depremzedeler için görevde

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Adalet Bakanlığından AP'ye tepki: Teröristleri konferansa değil, Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz

Adalet Bakanlığından, AP'de düzenlenen sözde Kürt konferansı'na ilişkin yapılan açıklamada, "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.