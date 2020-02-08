Unimog askeri araçlar Elazığ’da depremzedeler için görevde

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ’da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.
Ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına yetiştiler
24 Ocak’taki meydana gelen 6.8’lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Unimog Mercedes marka askeri kamyonetler yetişti.
Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçlar, depremzedelerin eşyalarının şehiriçinde taşınmasında kullanılacak.