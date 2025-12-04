Üniversitelerde yeni dönem resmen başladı: 'Yerime imza at' devri sona erdi

Üniversitelerde dersbaşı yoklama almak, yıllardır kâğıt kalemle yapılan, zaman alan ve hata riski taşıyan bir süreç. Bütün sınıfı dolaşan ve tek tek imzaların atıldığı yoklama listeleri birçok üniversitede artık tarihe karıştı. Dijital olarak yapılan yoklamalarda özellikle iki yöntem öne çıkıyor.









ÜNİVERSİTELERDE QR YOKLAMA





Popüler olanı QR kodlu yoklama. Bu sistemde her dersin başında öğretim görevlisi, öğrencilerin mobil cihazlarıyla tarayabileceği özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu okutarak yoklamalarını otomatik olarak sisteme işletiyor. Böylece fiziksel imza, manuel giriş ya da liste dolaştırma gibi zaman kayıpları ortadan kalkıyor.









HER DERSE BİR KOD





Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; her QR kod, yalnızca o ders saatine özel ve tekil olacak şekilde sistem tarafından dinamik olarak üretiliyor. Kodu oluşturduktan kısa süre sonra geçerliliğini yitirecek şekilde zamanlayıcı entegre ediliyor, böylece öğrencilerin ders dışında ya da belirlenen sürenin dışında kodu tarayarak yoklama alması engelleniyor.





'YOKLAMAYA KATIL BUTONU'





Diğer bir yöntem ise üniversitenin resmî uygulaması üzerinden yapılıyor. Dersin hocası ‘yoklamayı açtım’ diyor. Sınıfta bulunan diğer öğrenciler ise üniversitenin uygulamasına girip ‘elektronik yoklama’ sekmesinden ‘yoklamaya katıl’ tuşuna basıyor. Konum doğrulama özelliği sayesinde öğrencinin sınıf içinde olduğu teyit edilebiliyor. Cihaz kimlik doğrulama ile yalnızca kayıtlı öğrenci cihazlarının yoklama işlemi yapmasına izin veriliyor.



