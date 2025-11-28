MEB ve ÖSYM'den yeni soru modeli çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, MEB ile ÖSYM'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modeli geliştirilmesine yönelik işbirliği sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylarla uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül biçimde değerlendirecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.