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İSTANBUL

Üsküdar’da silahlı dehşet: Boxer cinsi köpeği pitbull zannederek silahla vurdu

Üsküdar’da 16 yaşındaki otizmli genç Egemen Gümüş, Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz silahlı bir şahıs üzerine gelen boxer cinsi köpeği yasaklı cins pitbull zannederek silahla vurdu. Otizmli genç, caninin peşinden koşsada yakalayamadı. Şahsın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Üsküdar’da silahlı dehşet: Boxer cinsi köpeği pitbull zannederek silahla vurdu
Egemen Gümüş ve köpeği

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Otizmli genç Egemen Gümüş, Maysa ve Keş isimli Boxer cinsi köpeklerini evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıkardı.

İddiaya göre o esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz eli silahlı bir kişi üzerine gelen boxser cinsi, Keş isimli köpeği yasaklı cins pitbull köpeği zannederek köpeğe kurşun yağdırdı.

Köpek sahibi Egemen Gümüş, "Dur, yapma abi" diye engel olmaya çalışsa da eli silahlı cani dinlemedi ve köpeği otizmli gencin gözünün önünde vurarak kaçtı. Egemen Gümüş ve diğer Maysa isimli köpek vuran şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Silahlı şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Silahla ateş açarak kaçmaya başladı”

Olay hakkında konuşan otizmli genç Egemen Gümüş, “Sabah saat 06.00 gibi evimizin önünde bulunan parka köpeklerimi çıkardım. Köpeklerim parkta bulunan sokak köpekleri ile oynuyordu. Ben bankta otururken, silah doldurma sesini duydum. Köpeğimin ağzına ateş açarak koşmaya başladı. Bende köpeğimi kanlar içinde görünce peşinden koşmaya başladım yetişemedim. Köpeğim orda öldü. Faili henüz bulunmadı. Bize bu dehşeti yaşatanın bulunmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Adalete güveniyorum” diye konuştu.

“Otizmli özel çocuğum sürekli atak geçiriyor”

Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı caninin bulunması için yetkilere seslendi, Gümüş, Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı. O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemenin, “Dayı , Anne “ seslenerek kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi” diye konuştu.

“Pitbull zannederek silahla vurmuş”

Yetkililere seslenen Anne Gümüş, “ Benim çocuğum 16 yaşında özel bir çocuk, yanında bir köpekle silahın doğrultulup, o köpeğin öyle parçalanıp, çocuğumun toplayıp getirmesi, nasıl bir dehşet, nasıl bir felakettir. Köpeği vuran şahıs, Boxer cinsi köpeğimizi yasaklı cins Pitbull zannederek kafasından silahla vurmuş. Egemen köpekleri parkta köpekleri oynattığı sırada olmuş. Şahsın kaçma görüntüleri mevcut. Çocuğum kanlar içerisinde köpeğini getirdi. Evimizde yas var” ifadelerini kullandı.

Operasyonların gizli kahramanları: 'Dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
FOTOĞRAF 20
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında bulunan Köpek Eğitim Merkezi’nde 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek vatandaşların huzurunu sağlamak için eğitiliyor.
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Üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilen köpeklerin anne sütünden kesildikten sonra başlayan eğitimleri ise bir yılı buluyor.
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Eğitim süreleri boyunca her 3 ayda bir teste tabi tutulan hassas burunlar testlerden başarılı geçmeleri halinde ise görev alacağı birimle ilgili eğitim almaya başlıyor.
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KEM’de; canlı insan aramasından asayiş devriyesine, banknot aramasından koku molekülü iz takibinden 13 farklı branşta eğitimin veriliyor.
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Çeşitli türlerden cins köpekler tüm aşamaları geçtikten sonra ise ülkenin dört bir yanındaki operasyonlarda görevlendirilmek için hazırlanıyor.
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KEM Eğitim ve Planlama Büro Amiri Komiseri Kürşad Samet, köpeklerin doğumundan merkezden ayrılışına kadarki aşamalardan bahsederek şunları dedi:
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\"Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü’nde 13 farklı branşta eğitim verilmektedir. Bunlardan bazıları; narkotik madde arama, patlayıcı madde arama, kadavra arama, asayiş devriye köpeği ve canlı insan aramadır. Köpek eğitim merkezimizde Belçika Malinios, Alman Çoban Köpeği, Hollanda Çoban Köpeği, Golden, Labrador ve Cocker ırkı köpekler tercih edilmektedir. Şube Müdürlüğümüze köpekler; üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilmektedir. Bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. Köpeklerimiz; 3, 6, 9 ve 12’nci aylarda yeterlilik testlerine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler amacına uygun olarak bir sonraki aşama için eğitilmeye devam eder.”
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Köpeklerin 10 yıla kadar görev yapabildiğini söyleyen Özkan, “Eğitimlerimiz, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapılmaktadır. Şubemizde eğitim alan köpeklerimiz ülkemizin dört bir yanında görev yapmaktadır. Eğitimini tamamlayan köpeklerimiz yaklaşık 8 ile 10 yıl arasında görev yapmaktadır. Can dostumuz köpeklerimiz suç ve suçlularla mücadelelerde, bir çok başarılı operasyonlarda gizli kahramanı olmuşlardır. Köpeklerimizin daha iyi bir dedektör henüz yoktur” ifadelerine yer verdi.
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(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Title
(Özel) Operasyonların gizli kahramanı ’dedektör köpekler’ böyle eğitiliyor
Operasyonların gizli kahramanları: 'Dedektör köpekler' böyle eğitiliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) kapılarını açtı. 13 değişik branşta eğitilen 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek belirlenen testlerden geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak.


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