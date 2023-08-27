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Üsküdar'da zincirleme trafik kazası

Üsküdar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

15:21 . 27/08/2023 Pazar
AA
Üsküdar

Üsküdar

Alınan bilgiye göre, Ozan U. idaresindeki 34 DOP 053 plakalı otomobil Kısıklı-Altunizade bağlantı yolunda seyir halindeyken sebebi belirlenemeyen nedenle durdu. Arkasından gelen 34 BT 442 plakalı otomobil bu araca arkadan çarptı; arkadan gelen sırayla 34 RZY 37 ve 34 JY 250 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



#Üsküdar
#trafik kazası
#polis
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