​ÜSMEK merkez sayılarını artırıyor ​

Üsküdar Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, meslekî ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK 16’ncı merkezini Cumhuriyet Mahallesi’nde açarak eğitim faaliyetlerine başladı.

ÜSMEK Cumhuriyet Kurs Merkezi’nde Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında 16 yaş ve üzeri yetişkinler için sanat ve meslekî eğitim kursları verilecek. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılım sağlayarak günün anlam ve önemine dair açıklamada bulundular. ÜSMEK merkezi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından faaliyete başladı.