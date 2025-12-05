Usulsüz ortaklıklarla İZDOĞA’yı batırmışlar

İZDOĞA AŞ. yönetim kurulu kararıyla özel bir şirketle birlikte “biyoreaktör sistemleri ile bitkisel menşeili organik gübre üretim tesisi kurulması ve işletilmesi” amacıyla adi ortaklık kurdu. Sayıştay, İZDOĞA AŞ.'nin başka bir şirket ya da ortaklık kurması için yalnızca yönetim kurulu kararının yeterli olmadığını, ek olarak Belediye Meclisi kararı ve Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerektiğini belirtti. İncelemede, bu izinlerin bulunmadığı tespiti yer aldı. Projeye ilişkin ÇED sürecinde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, tesis alanına yakın isale hattına verilebilecek olumsuz etkiler nedeniyle faaliyete onay vermedi. Bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED sürecini sonlandırdı.

Sayıştay, bu durumun yatırım öncesinde fizibilite çalışmasının yeterince yapılmadığını gösterdiğini ve ortaklığın kurulması için yapılan harcamaların şirket kaynaklarının verimsiz kullanımına yol açtığını kayda geçti. Raporda ortaklığın feshedine kadar zararın 3 milyon 760 bin TL olduğunu ifade etti. Ortaklıkta yüzde 55 paya sahip İZDOĞA'nın bu zarardan kaynaklanan yükü 2 milyon TL olarak hesaplandı. Sayıştay, bu veriler ışığında iştirakin Aralık 2023 itibarıyla sermayesinin tamamını kaybederek borca batık hale geldiğini tespit etti.