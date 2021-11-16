Gündem Üzerine 10 kattan kadın düşen adam 8 platin ile hastaneden taburcu oldu
ELAZIĞ

Üzerine 10. kattan kadın düşen adam: 8 platin ile hastaneden taburcu oldu

Elazığ’da onuncu kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetmiş, üzerine düştüğü Vedat Güven ise şans eseri yaralı kurtulmuştu. Hastanede yapılan tedavisinin ardından Güven, bugün hastaneden belindeki 8 platin ile taburcu oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Üzerine 10. kattan kadın düşen adam: 8 platin ile hastaneden taburcu oldu
Rahaf Muhammed.

Olay, 6 gün önce kentin en işlek yerlerinden olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu Rahaf Muhammed adlı kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

  • Aşağı düşen kadın, o sırada işten çıkarak eve gitmekte olan Vedat Güven’in üzerine düştü. Olayda kadın ile adam ağır yaralanmıştı. İntihar eden kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Güven, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede yapılan başarılı operasyonların ardından Güven, bugün belindeki 8 platin ile taburcu oldu.

“3 gün boyunca bir şey hatırlamadım”

Olayı hatırlamadığını aktaran Vedat Güven, “Aklıma bir şey gelmiyor. Olaydan 2-3 gün sonraki görüntüleri görünce aklıma geldi. Kadın intihar etmiş, üzerime düşmüş. Görüntülerde zaten ben yerde yatıyorum. Sonra gözümü açınca kendimi hastanede buldum, aklıma bir şey gelmiyor. İnşaattan çıktım eve geliyordum. Olay günü eve gelirken de bu kaza oldu. Sırtımda ve kaburgalarımda kırıklar var. Sol kolumda da kırıktan şüpheleniyorlar onun için tekrar hastaneye gidip göstereceğiz. 8 tane platin takmışlar. 2 hafta sonra tekrar muayeneye gideceğiz. Doktor bana 1-2 yıl boyunca çalışamayacağımı ondan sonra da ağır iş yapamayacağımı söyledi. Bu durumdan dolayı mağdurum. Orada binlerce insan gelip geçiyor ama bu olay benim başıma geldi. Ölen kadından şikayetçi olup olmadığım soruldu. Sonuçta kadın ölmüş, neden şikayetçi olayım. Aklıma olayla ilgili hiçbir şey gelmiyor. 3 gün boyunca bir şey hatırlamıyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra bilincim yerine gelmeye başladı” dedi.

Elazığ'da akılalmaz olay: 'Kadın tepeden başıma düşmüş, gözümü açtım hastanedeyim'
GÜNDEM
Elazığ'da akılalmaz olay: 'Kadın tepeden başıma düşmüş, gözümü açtım hastanedeyim'
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.